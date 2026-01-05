Misilmeri, perde il controllo della Panda e si ribalta sulla Palermo-Agrigento: due giovani in ospedale

Due giovani sono rimaste coinvolte in un incidente stradale avvenuto stanotte sulla statale 121 Palermo-Agrigento, nel territorio di Misilmeri. Le ragazze, rispettivamente di 18 e 19 anni, sono state soccorse dai sanitari del 118, dai vigili del fuoco e dai carabinieri intervenuti sul posto.

Stando alle prime informazioni raccolte, la conducente stava viaggiando in direzione del capoluogo siciliano quando, per ragioni ancora al vaglio degli inquirenti, ha perso il controllo della Fiat Panda su cui si trovava insieme all’amica. Il veicolo si è ribaltato finendo la propria corsa sul tetto.

A dare l’allerta sono stati alcuni automobilisti in transito che si sono imbattuti nella vettura capovolta. Per garantire la sicurezza delle operazioni di soccorso, le autorità hanno disposto la chiusura temporanea del tratto di strada interessato dal sinistro.

Le due giovani sono state trasportate in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Civico, dove sono giunte con codice giallo. Nonostante l’impatto e alcune contusioni riportate, le loro condizioni non destano particolare allarme. I rilievi del caso sono stati affidati ai carabinieri del Nucleo radiomobile, che dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.