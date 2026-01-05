Cronaca

Misilmeri, perde il controllo della Panda e si ribalta sulla Palermo-Agrigento: due giovani in ospedale

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Due giovani sono rimaste coinvolte in un incidente stradale avvenuto stanotte sulla statale 121 Palermo-Agrigento, nel territorio di Misilmeri. Le ragazze, rispettivamente di 18 e 19 anni, sono state soccorse dai sanitari del 118, dai vigili del fuoco e dai carabinieri intervenuti sul posto.

Stando alle prime informazioni raccolte, la conducente stava viaggiando in direzione del capoluogo siciliano quando, per ragioni ancora al vaglio degli inquirenti, ha perso il controllo della Fiat Panda su cui si trovava insieme all’amica. Il veicolo si è ribaltato finendo la propria corsa sul tetto.

A dare l’allerta sono stati alcuni automobilisti in transito che si sono imbattuti nella vettura capovolta. Per garantire la sicurezza delle operazioni di soccorso, le autorità hanno disposto la chiusura temporanea del tratto di strada interessato dal sinistro.

Le due giovani sono state trasportate in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Civico, dove sono giunte con codice giallo. Nonostante l’impatto e alcune contusioni riportate, le loro condizioni non destano particolare allarme. I rilievi del caso sono stati affidati ai carabinieri del Nucleo radiomobile, che dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

News suggerite per te:

  1. Perde il controllo dell’auto che si schianta e prende fuoco sulla A29: illeso papà con due bimbi
  2. Misilmeri, perde il controllo del camion e finisce fuori strada in zona Coda di Volpe
  3. Incidente in via Montepellegrino: scontro tra due Micra, un’auto si ribalta e tre finiscono in ospedale
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
Nessun commento

Ultime notizie

Zen sotto assedio dalla Polizia, trovato arsenale con armi e proiettili da guerra
Cronaca
Il Maestro Francesco Di Mauro festeggia la sua 100esima Traviata in Slovenia, all’Opera Ballet di Maribor
Comunicati stampa
Video padre che picchia il figlio con cucchiaio, giudice lo scarcera: “Indizi insufficienti”
Cronaca
Si picchiano dopo una lite: coppia di fidanzati in pronto soccorso
Cronaca
È morta Anna, sorella maggiore di Giovanni Falcone
Cronaca