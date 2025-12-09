CronacaIn primo piano

Partorisce e scappa dall’ospedale lasciando la neonata: ci ripensa e torna ma trova la polizia

di Redazione Web
lettura in 3 minuti

Una vicenda dolorosa al San Giovanni di Dio: donna lascia la neonata in corsia poche ore dopo il cesareo, ma torna indietro nel pomeriggio. Ora decidono i Servizi Sociali. È una storia di disperazione, fuga e pentimento quella che arriva dalle corsie dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Una giovane donna italiana, proveniente da un’altra provincia siciliana, ha vissuto ore drammatiche tra il rifiuto iniziale e un improvviso, lacerante ritorno di coscienza materna.

Tutto è iniziato quando la ragazza si è presentata sola al Pronto Soccorso, portando a termine la gravidanza con un parto cesareo. La nascita di una bambina, che gode di ottima salute, sembrava il lieto fine di un percorso difficile. Tuttavia, la mattina successiva all’intervento, è accaduto l’impensabile: nonostante i punti di sutura freschi e la debilitazione fisica, la donna si è vestita ed è fuggita dal nosocomio, lasciando la piccola alle cure del personale sanitario.

La fuga, però, è durata poco. Nel pomeriggio, spinta forse dal rimorso o da un ripensamento straziante, la giovane è tornata sui suoi passi, presentandosi nuovamente all’ingresso del reparto con l’intenzione di riprendere la figlia. Ad attenderla, però, non c’erano solo medici e infermieri – che nel frattempo avevano segnalato l’abbandono – ma anche gli agenti della Polizia di Stato.
La tensione emotiva e lo sforzo fisico della fuga post-operatoria hanno presentato il conto: prima ancora di poter fornire spiegazioni agli inquirenti, la donna ha avuto un malore ed è stata nuovamente ricoverata d’urgenza nello stesso reparto da cui era scappata.

Dietro il gesto estremo ci sarebbe un contesto familiare disastrato e un profondo disagio sociale. La ragazza, che pur non ricorrendo all’aborto o al parto in anonimato (garantito dalla legge italiana) ha mostrato evidenti difficoltà nella gestione della maternità, è ora sotto la lente dei Servizi Sociali.

Il destino della neonata è sospeso. Le autorità dovranno valutare se sussistano le condizioni minime per un affidamento alla madre – magari tramite l’inserimento congiunto in una casa famiglia protetta per monitorare il rapporto madre-figlia – o se, per tutelare l’incolumità e il futuro della piccola, sarà necessario avviare le pratiche per l’adottabilità.

News suggerite per te:

  1. A Petralia Sottana si celebrano i sapori e le tradizioni dei borghi: torna la “Festa dei Sapori Madoniti d’Autunno”
  2. Fuga folle nella notte a Carini: scappa all’alt ubriaco e senza patente, arrestato dopo l’inseguimento
  3. Palermo, bimbo di 11 anni scappa di casa: i carabinieri lo trovano e gli regalano un paio di scarpe
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
ARGOMENTI:
Nessun commento

Ultime notizie

Misilmeri, giovane salvato dai carabinieri: stava per compiere gesto estremo
Cronaca
Tragedia ad Alcamo: muore a 35 anni Miriam Benenati, lascia due figli
Cronaca
Sulle Madonie concerti, presepe vivente, mercatini e tanto altro, a Gangi trionfa il Natale
Comunicati stampa
Facilitazione digitale, il Gal Terre Normanne attiva sportello gratuito al Conca d’Oro
Economia&Lavoro
Violenza sul bus Amat, cede il posto a una ragazza e viene pestato: “Ci ha provato con mia sorella”
Cronaca