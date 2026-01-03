Scossa di terremoto in Sicilia settentrionale

Un terremoto di magnitudo ML 2.7 è stato registrato oggi, 2 gennaio 2026, nella zona della Costa Siciliana nord orientale (Messina). L’evento sismico è avvenuto alle 21:12:56 UTC, corrispondenti alle 22:12:56 ora italiana (UTC +01:00).
Secondo i dati ufficiali, il sisma è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV di Roma con coordinate geografiche 38.3230 di latitudine e 15.4250 di longitudine, a una profondità di circa 8 chilometri.
