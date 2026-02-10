Cronaca

Follia dopo la separazione, accecato dalla gelosia distrugge l’auto del presunto amante dell’ex moglie

Avrebbe frantumato tutti i finestrini dell’auto di un uomo credendolo l’amante dell’ex moglie. È l’accusa mossa dal commissariato di polizia di Adrano a un 54enne con precedenti per maltrattamenti in famiglia e già destinatario della misura dell’ammonimento del Questore di Catania.

Il proprietario della vettura ha riferito alla polizia di essere vittima, da tempo, di un comportamento persecutorio da parte del 54enne perché lo considera il presunto amante della sua ex moglie. Per le minacce subite, l’uomo aveva già sporto in commissariato una denuncia per stalking, a seguito della quale, proprio quel giorno, al 54enne era stato notificato l’avviso di calendarizzazione dell’udienza preliminare, prevista per le prossime settimane.

La polizia ha effettuato dei prelievi di sangue rinvenuto nei pressi dell’auto e sulla porta di casa dell’indagato per essere comparati. L’uomo, rintracciato dagli agenti con vistose ferite da taglio alle mani, è stato deferito alla Procura di Catania.

