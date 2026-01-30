Scossa sismica nel al largo di Palermo, registrata magnitudo 2.8

Una scossa di terremoto è stata registrata questo pomeriggio nel Mar Tirreno Meridionale. Il sisma, di magnitudo ML 2.8, si è verificato alle ore 18:40 (ora italiana) del 30 gennaio 2026.

L’epicentro dell’evento sismico è stato individuato in mare aperto, con coordinate geografiche 38.5498 di latitudine e 12.8202 di longitudine, in un’area compresa tra la costa siciliana settentrionale e le isole Eolie. L’ipocentro è stato localizzato a 30 chilometri di profondità.

Il rilevamento e la localizzazione del terremoto sono stati effettuati dalla Sala Sismica INGV-Roma, che monitora costantemente l’attività sismica del territorio nazionale e delle aree marine circostanti.