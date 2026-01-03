CronacaIn primo piano

Palermo, maxi rissa in zona rossa, volano pugni e tavolini davanti al pub

Notte di violenza nel cuore della movida di Palermo dove una violenta rissa ha coinvolto un gruppo di giovani, circa una decina, in piazza Sant’Anna. L’episodio si è verificato nelle prime ore del mattino, intorno alle due, proprio davanti a un locale molto frequentato situato all’angolo con via Cagliari.

Le cause che hanno innescato lo scontro restano ancora da accertare. Quello che è certo è che la situazione è degenerata rapidamente: da un iniziale scambio verbale si è passati in pochi istanti alla violenza fisica, con pugni, schiaffi e arredi del dehors utilizzati durante la colluttazione.

L’intervento tempestivo delle pattuglie ha permesso di sedare gli animi nel giro di pochi minuti. La rissa è scoppiata proprio durante l’orario di chiusura dei locali della zona, costringendo i pochi avventori ancora presenti ad allontanarsi rapidamente per mettersi al sicuro.

