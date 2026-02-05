Orrore in Sicilia, trovato cadavere in avanzato stato di decomposizione

Tragica scoperta a Trapani nelle scorse ore. Il cadavere di una persona, in avanzato stato di decomposizione, è stato individuato e recuperato nelle acque antistanti l’antica fortezza della Colombaia. L’allarme è scattato immediatamente dopo la segnalazione di un passante che ha notato la sagoma galleggiare tra le onde.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco del comando provinciale, supportati dai mezzi navali della Capitaneria di Porto, per le delicate operazioni di recupero e il successivo trasferimento della salma a terra.

Le condizioni del corpo rendono al momento fitto il mistero sull’identità della vittima: la lunga permanenza in acqua ha compromesso i tessuti a tal punto da rendere impossibile, a un primo esame del medico legale, determinarne persino il sesso. Spetterà ora alle indagini e agli accertamenti autoptici fare luce su un giallo che avvolge il litorale trapanese.