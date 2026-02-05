Cronaca

Orrore in Sicilia, trovato cadavere in avanzato stato di decomposizione

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Tragica scoperta a Trapani nelle scorse ore. Il cadavere di una persona, in avanzato stato di decomposizione, è stato individuato e recuperato nelle acque antistanti l’antica fortezza della Colombaia. L’allarme è scattato immediatamente dopo la segnalazione di un passante che ha notato la sagoma galleggiare tra le onde.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco del comando provinciale, supportati dai mezzi navali della Capitaneria di Porto, per le delicate operazioni di recupero e il successivo trasferimento della salma a terra.

Le condizioni del corpo rendono al momento fitto il mistero sull’identità della vittima: la lunga permanenza in acqua ha compromesso i tessuti a tal punto da rendere impossibile, a un primo esame del medico legale, determinarne persino il sesso. Spetterà ora alle indagini e agli accertamenti autoptici fare luce su un giallo che avvolge il litorale trapanese.

News suggerite per te:

  1. Omicidio a Partinico, cadavere trovato nelle campagne: ucciso un uomo di 73 anni
  2. Orrore in Sicilia, cadavere carbonizzato dentro auto incendiata: forse è un giovane di 35 anni
  3. Allo Zen trovato pupazzo di frate impiccato, è stato un pregiudicato: “Trovato per strada”
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
Nessun commento

Ultime notizie

Schianto sulla statale 115: auto vola in scarpata, feriti anche due bambini
Cronaca
Tragedia in Sicilia, muore in un incidente lo chef Davide Di Corato
Cronaca
Paura a Trappeto, fiamme in un’abitazione di viale Salvatore Vitale: l’intervento dei Vigili del Fuoco
Cronaca
A Palermo e provincia sempre più famiglie non possono permettersi l’acquisto di farmaci
Economia&Lavoro
La strada che unisce lo Jato torna a sperare: 3 milioni per riaprire la SP 20
Cronaca