Impianto di plastica in fiamme da 48 ore: stop a vendita di ortaggi e latticini nel Palermitano

Le operazioni di spegnimento proseguono senza sosta da due giorni nell’impianto Ecorek, specializzato nel trattamento di materiali plastici, situato nel territorio di Campofelice di Roccella, in provincia di Palermo. Il rogo, che continua ad alimentarsi tra i rifiuti in plastica, sta generando gravi criticità ambientali non soltanto nel comune interessato dall’incendio, ma anche nella vicina Termini Imerese. I pompieri sono ancora impegnati nelle attività di contenimento delle fiamme.

In attesa degli esiti delle analisi condotte dall’Arpa sui livelli di diossina presenti nell’aria, il primo cittadino di Campofelice di Roccella, Giuseppe Di Maggio, ha emanato un provvedimento urgente che vieta la commercializzazione e il consumo di prodotti ortofrutticoli, derivati del latte e prodotti di origine animale provenienti dalle attività agricole e zootecniche dell’area interessata. I militari del nucleo ambientale dei carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno avviato le verifiche per individuare, in collaborazione con i vigili del fuoco, le cause che hanno scatenato l’incendio e per verificare il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e sicurezza all’interno della struttura.