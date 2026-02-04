Notte di fuoco nel Palermitano: in fiamme l’impianto di riciclo Ecorek

Un incendio di vaste proporzioni ha illuminato drammaticamente la notte tra il 3 e il 4 febbraio a Campofelice di Roccella. Il rogo è divampato intorno alle 22:00 all’interno dello stabilimento Ecorek, sito in località Buonfornello, un punto nevralgico per lo smaltimento e il recupero degli imballaggi provenienti dalla raccolta differenziata.

Le fiamme hanno rapidamente avvolto i depositi di materiali stoccati, alimentando una densa colonna di fumo nero che, complice la vicinanza strategica dello stabilimento allo svincolo dell’autostrada A19 Palermo-Catania, ha causato pesanti rallentamenti e disagi agli automobilisti in transito.

L’emergenza ha richiesto un dispiegamento massiccio di forze: sei squadre dei Vigili del Fuoco, arrivate anche dal comando provinciale di Palermo, hanno lavorato ininterrottamente per oltre otto ore per circoscrivere l’incendio e proteggere i capannoni adiacenti. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato per gestire la viabilità e avviare le prime indagini. Sebbene le cause del rogo restino ancora da accertare, l’area è stata messa in sicurezza all’alba. Non si registrano feriti, ma i danni alla struttura e ai materiali pronti per il riciclo appaiono ingenti.