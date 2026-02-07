Cronaca

Campofelice di Roccella, finalmente domato l’incendio nell’impianto di plastica: giorni di intervento

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’impianto di trattamento plastica di Campofelice di Roccella si sono concluse oggi alle ore 14.00. I Vigili del Fuoco sono intervenuti nella notte tra il 3 e il 4 febbraio per domare un rogo che ha interessato gran parte del materiale plastico depositato all’esterno della struttura.

Nella fase iniziale dell’emergenza, le squadre hanno circoscritto le fiamme impedendo il coinvolgimento degli edifici dello stabilimento e scongiurando il rischio di cedimenti strutturali. Superata la prima fase critica, l’incendio è stato spento utilizzando mezzi specializzati ad alta capacità estinguente.

Nei giorni successivi, con il rogo sotto controllo, i pompieri hanno impiegato mezzi meccanici per rimuovere e raffreddare il materiale combusto, operazione necessaria per eliminare focolai nascosti sotto la superficie che avrebbero potuto riattivare le fiamme. L’intervento si è protratto per diversi giorni a causa dell’elevato quantitativo di plastica coinvolta.

I tecnici dell’ARPA hanno eseguito i rilievi necessari per verificare le conseguenze ambientali dell’accaduto. Il Nucleo Investigativo Antincendi sta conducendo gli accertamenti per individuare le origini del rogo.

News suggerite per te:

  1. Impianto di plastica in fiamme da 48 ore: stop a vendita di ortaggi e latticini nel Palermitano
  2. Palermo, pistola di plastica puntata dal finestrino: 19enne denunciato per procurato allarme
  3. Lutto a Campofelice di Fitalia, morto il sindaco Pietro Aldegheri
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
Nessun commento

Ultime notizie

La Sicilia punta sull’olio: boom di aziende partecipanti alla selezione regionale
Economia&Lavoro
Palermo piange Toni Corvaia, travolto e ucciso dal camion mentre andava al lavoro in bici
Cronaca In primo piano
Rubano in un box e scappano verso lo Zen: bloccati dalla polizia con la refurtiva
Cronaca
Dramma in casa: acqua bollente su bimba di due anni, è grave
Cronaca
Droga nascosta nelle scarpe del figlio: arrestato spacciatore a Brancaccio
Cronaca