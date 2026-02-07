Campofelice di Roccella, finalmente domato l’incendio nell’impianto di plastica: giorni di intervento

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’impianto di trattamento plastica di Campofelice di Roccella si sono concluse oggi alle ore 14.00. I Vigili del Fuoco sono intervenuti nella notte tra il 3 e il 4 febbraio per domare un rogo che ha interessato gran parte del materiale plastico depositato all’esterno della struttura.

Nella fase iniziale dell’emergenza, le squadre hanno circoscritto le fiamme impedendo il coinvolgimento degli edifici dello stabilimento e scongiurando il rischio di cedimenti strutturali. Superata la prima fase critica, l’incendio è stato spento utilizzando mezzi specializzati ad alta capacità estinguente.

Nei giorni successivi, con il rogo sotto controllo, i pompieri hanno impiegato mezzi meccanici per rimuovere e raffreddare il materiale combusto, operazione necessaria per eliminare focolai nascosti sotto la superficie che avrebbero potuto riattivare le fiamme. L’intervento si è protratto per diversi giorni a causa dell’elevato quantitativo di plastica coinvolta.

I tecnici dell’ARPA hanno eseguito i rilievi necessari per verificare le conseguenze ambientali dell’accaduto. Il Nucleo Investigativo Antincendi sta conducendo gli accertamenti per individuare le origini del rogo.