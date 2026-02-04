Prada lascia Palermo: chiude lo storico store di via Libertà

Il cuore dello shopping d’élite palermitano perde uno dei suoi pilastri più prestigiosi. Il prossimo 31 marzo 2026, la boutique Prada situata all’angolo tra via Libertà e piazza Politeama spegnerà definitivamente le sue iconiche vetrine. Dopo 14 anni di presenza nel capoluogo siciliano, il marchio milanese ha deciso di lasciare l’immobile di 630 metri quadrati che dal 2011 rappresentava il punto di riferimento per l’alta moda nell’Isola.

La decisione, sebbene non ancora formalizzata con un comunicato stampa ufficiale, è già stata notificata ai dipendenti dello store. Alla base del recesso ci sarebbe l’insostenibilità dei costi di gestione: nonostante una recente trattativa con la proprietà per ridurre il canone d’affitto, i margini non sarebbero stati sufficienti a garantire la permanenza. Il futuro dei lavoratori rimane incerto, mentre si rincorrono voci — al momento non confermate — su un possibile trasferimento del brand verso la meta turistica di Taormina.

L’uscita di Prada non è un evento isolato, ma l’ultimo tassello di una preoccupante “fuga dei brand” dal centro di Palermo. Negli ultimi anni, via Libertà ha visto colossi come Hermès e Michael Kors calare le saracinesche, seguiti dal recente addio dello storico atelier Le Gi di Valentino. Il panorama commerciale della città sta mutando rapidamente: secondo i dati Confimprese, i negozi fisici cedono sempre più spazio al settore della ristorazione, segnando la fine di un’epoca per il cosiddetto “salotto di Palermo”.