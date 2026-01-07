Palermo, cittadino segnala due ladri in azione al “TT Store : polizia arresta un 45enne

Un tentato furto al negozio di elettronica “TT Store” in viale Regione Siciliana è stato sventato grazie all’intervento tempestivo di un passante e delle forze dell’ordine. I ladri puntavano a rubare smartphone, piccoli elettrodomestici e denaro dal punto vendita situato nelle vicinanze del Leroy Merlin.

Tutto è accaduto quando un cittadino ha notato due uomini con il volto coperto che stavano prendendo a martellate la vetrina del negozio. La sua chiamata alle autorità ha fatto scattare l’allarme: sul posto sono arrivate le pattuglie della polizia, sia dell’ufficio prevenzione generale che del commissariato San Lorenzo.

Appena hanno visto le auto della polizia, i due complici hanno mollato gli attrezzi e sono scappati di corsa, saltando un muro e cercando rifugio in un terreno vicino. Gli agenti si sono lanciati all’inseguimento e sono riusciti a fermare uno dei due: un quarantacinquenne che ora è stato denunciato per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. L’altro è riuscito a scappare approfittando del buio e della vegetazione.

La merce che i ladri avevano già iniziato a portare via è stata completamente recuperata e restituita ai titolari del negozio. Nel frattempo, gli esperti della polizia scientifica hanno analizzato il locale alla ricerca di impronte o altri elementi utili per identificare il fuggitivo.

Gli investigatori stanno anche esaminando le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza della zona per capire esattamente come si sono svolti i fatti e per ricostruire il percorso di fuga del secondo malvivente.

Questo episodio si aggiunge a una serie preoccupante di furti ai negozi avvenuti durante le festività. Negli ultimi giorni, per esempio, il ristorante “Carlotta’s” in via dell’Artigliere è stato preso di mira due volte in soli tre giorni. In entrambi i casi i ladri hanno forzato le porte ma sono andati via a mani vuote perché non c’era denaro in cassa. Resta però il problema dei danni alle strutture, come è successo anche al negozio di elettronica.