Auto ribaltata sulla Palermo-Catania, ci sono feriti

A causa di un incidente autonomo con un’auto ribaltata, è temporaneamente bloccato il traffico sulla autostrada A19 “Palermo–Catania”, in direzione Palermo, all’altezza del km 97,400, nel territorio comunale di Santa Caterina Villarmosa, in provincia di Caltanissetta.

Nell’impatto il veicolo ha urtato le barriere di sicurezza. Una persona è rimasta ferita ed è stata affidata alle cure del personale sanitario.

Sul posto sono presenti le squadre Anas, il personale del 118, le Forze dell’Ordine e i Vigili del Fuoco per la gestione dell’emergenza, il ripristino delle condizioni di sicurezza e la regolazione della viabilità.