Meteo, allerta gialla in Sicilia per sabato 6 dicembre: rischio piogge e rovesci

Il lungo fine settimana dell’Immacolata inizia con qualche turbolenza atmosferica. La Protezione civile regionale ha diramato un nuovo avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido fino alla mezzanotte di domani, sabato 6 dicembre. Per la provincia di Palermo, in particolare, il livello di allerta fissato è il “giallo”.

A dettare legge sui cieli siciliani è un vortice depressionario che sta attraversando il Sud Italia, portando un po’ di instabilità proprio nella prima fase del weekend. Secondo l’analisi degli esperti di 3bmeteo.com, avremo due facce della stessa medaglia: un sabato e una domenica incerti, seguiti da un lunedì di festa decisamente più gradevole.

Lorenzo Badellino, meteorologo di 3bmeteo, spiega nel dettaglio cosa ci aspetta: «Sabato le correnti nord-occidentali porteranno addensamenti e qualche pioggia, soprattutto sul Palermitano e sul Messinese, mentre nel resto dell’Isola si vedrà più sole». La situazione migliorerà lentamente domenica, con qualche residuo piovasco limitato alla zona di Messina e ampie schiarite altrove.

La buona notizia arriva per l’8 dicembre: «Il giorno dell’Immacolata – rassicura l’esperto – la pressione tornerà ad aumentare, garantendo tempo stabile e soleggiato su tutta la Sicilia». Anche le temperature saranno piacevoli, con massime in lieve rialzo che toccheranno i 19 gradi a Palermo e Catania. L’anticiclone dovrebbe poi proteggere l’Isola anche nei giorni successivi, regalando una tregua dal maltempo.