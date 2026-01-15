Cronaca

Tornano le piogge in Sicilia, allerta meteo gialla della Protezione Civile

La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico per temporali, valido fino alle 24 di domani, venerdì 16 gennaio 2026.

Per la giornata di domani a Palermo e parte della Sicilia settentrionale è prevista allerta gialla.

Il bollettino prevede piogge parse, anche a carattere di rovescio o breve temporale sui settori occidentali e
meridionali, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; da
isolate a sparse, anche a carattere di rovescio, su restanti settori, con
quantitativi cumulati generalmente deboli.

