Politica

Incidenti in Circonvallazione, il report choc: “Più di 1.200 in meno di 4 anni”

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Non è solo una circonvallazione, ma una vera e propria arteria ad alto rischio che taglia in due Palermo. I numeri emersi dall’ultimo report della Polizia Municipale su viale Regione Siciliana descrivono una realtà drammatica: tra gennaio 2021 e settembre 2024, si sono contati oltre 1.200 incidenti. Una cifra spaventosa che trasforma la principale strada cittadina in un elenco infinito di lamiere e vite spezzate. A sollevare il caso è Concetta Amella, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio Comunale, che punta il dito contro l’immobilismo della giunta Lagalla.

Secondo l’esponente pentastellata, la sicurezza stradale è ostaggio di burocrazia e ritardi inaccettabili. Se da un lato lo svincolo Perpignano resta nel limbo in attesa di un bando regionale, dall’altro il fondamentale rifacimento dei guard rail (un appalto da oltre 6 milioni di euro) è ancora fermo alla fase di progettazione esecutiva.
“È urgente accelerare l’iter degli interventi” – incalza Amella – “cominciando dalle azioni più semplici come il ripristino della segnaletica, spesso invisibile o assente”. La richiesta all’Amministrazione è chiara: servono tempi certi e azioni concrete per fermare una strage che la città di Palermo non può più permettersi di ignorare.

News suggerite per te:

  1. Ipotesi malore improvviso: chi era Michele Logiurato, l’uomo deceduto nell’incidente sulla Circonvallazione
  2. Report Agenas, l’urologia del Giglio di Cefalù prima in Sicilia per interventi prostata e rene
  3. Palermo-Sciacca, fermare gli incidenti mortali: ecco il piano Anas tra dossi e nuova segnaletica
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
ARGOMENTI:
Nessun commento

Ultime notizie

Drammatico incidente in Sicilia, fa da scudo alla fidanzata ma viene travolto e ucciso
Cronaca In primo piano
Ha un infarto a 35 anni, salvato grazie a telemedicina ed elisoccorso
Cronaca
Allerta meteo in Sicilia per ciclone Harry
Meteo Sicilia, il maltempo non dà tregua: allerta gialla e venti di burrasca in arrivo
Cronaca
Gabriel Garko ha sposato un palermitano: si chiama Giorgio, ha 40 anni e fa l’avvocato
Società
Ciclone Harry, arrivano i ristori: Schifani annuncia 5mila euro per i cittadini
Politica