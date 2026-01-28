Giallo in Sicilia, tre cadaveri trovati nel bosco: sono tre uomini

Tragica scoperta a Montagnareale, nell’entroterra di Messina. Nel tardo pomeriggio di oggi, i corpi senza vita di tre uomini sono stati rinvenuti in una zona rurale isolata. A far scattare l’intervento delle forze dell’ordine è stata una telefonata al 112 da parte di un soggetto la cui identità, al momento, resta segreta. Sul luogo del ritrovamento sono giunti immediatamente i Carabinieri, seguiti dal Procuratore Capo di Patti, Angelo Cavallo, e dal sostituto procuratore di turno per coordinare le delicate fasi iniziali dell’inchiesta.

Secondo le prime indiscrezioni, le vittime — tutte originarie della zona — indossavano abbigliamento da caccia. I corpi presenterebbero ferite compatibili con colpi d’arma da fuoco, ma sarà solo l’ispezione del medico legale a confermare la natura dei fori e la dinamica del decesso. L’area, abitualmente frequentata da cacciatori, è stata posta sotto sequestro per consentire i rilievi tecnici necessari a ricostruire le ultime ore di vita dei tre uomini.

Al momento, gli inquirenti non escludono alcuna pista: dal tragico incidente durante una battuta di caccia fino all’ipotesi di un triplice omicidio.