Cronaca

Giallo in Sicilia, tre cadaveri trovati nel bosco: sono tre uomini

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Tragica scoperta a Montagnareale, nell’entroterra di Messina. Nel tardo pomeriggio di oggi, i corpi senza vita di tre uomini sono stati rinvenuti in una zona rurale isolata. A far scattare l’intervento delle forze dell’ordine è stata una telefonata al 112 da parte di un soggetto la cui identità, al momento, resta segreta. Sul luogo del ritrovamento sono giunti immediatamente i Carabinieri, seguiti dal Procuratore Capo di Patti, Angelo Cavallo, e dal sostituto procuratore di turno per coordinare le delicate fasi iniziali dell’inchiesta.

Secondo le prime indiscrezioni, le vittime — tutte originarie della zona — indossavano abbigliamento da caccia. I corpi presenterebbero ferite compatibili con colpi d’arma da fuoco, ma sarà solo l’ispezione del medico legale a confermare la natura dei fori e la dinamica del decesso. L’area, abitualmente frequentata da cacciatori, è stata posta sotto sequestro per consentire i rilievi tecnici necessari a ricostruire le ultime ore di vita dei tre uomini.

Al momento, gli inquirenti non escludono alcuna pista: dal tragico incidente durante una battuta di caccia fino all’ipotesi di un triplice omicidio.

News suggerite per te:

  1. Dramma nel Palermitano, trovati morti due uomini in casa
  2. Orrore in Sicilia, discarica abusiva di cadaveri in cimitero
  3. Palermo, tangenti per accelerare il rilascio dei cadaveri: scattano i domiciliari per due operatori I NOMI
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
ARGOMENTI:
Nessun commento

Ultime notizie

Incidente in via Libertà, scontro tra auto dei carabinieri e bici: un uomo al Civico
Cronaca
terremoto
Terremoto in provincia di Palermo, magnitudo tra 2.9 e 3.4
Cronaca
Drammatico incidente in Sicilia, fa da scudo alla fidanzata ma viene travolto e ucciso
Cronaca In primo piano
Ha un infarto a 35 anni, salvato grazie a telemedicina ed elisoccorso
Cronaca
Allerta meteo in Sicilia per ciclone Harry
Meteo Sicilia, il maltempo non dà tregua: allerta gialla e venti di burrasca in arrivo
Cronaca