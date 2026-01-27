Guddo Eventi Catering apre a Monreale: un centro d’eccellenza tra tradizione e show cooking

Monreale si conferma una città dell’arte e del gusto. Il merito va a realtà come Guddo Eventi Catering, guidata da Domenico Guddo, che ha recentemente inaugurato la sua nuova struttura e il laboratorio. Non si tratta solo di una nuova sede, ma di un vero e proprio centro di competenza culinaria. Progettato per soddisfare i più rigorosi standard della ristorazione contemporanea, il laboratorio coniuga la tradizione siciliana e l’innovazione dello show cooking e dei grandi eventi nazionali, portando avanti il brand Monreale.

Uno degli aspetti più innovativi del progetto è la sua vocazione sociale e formativa. Il nuovo laboratorio aspira a diventare un polo di occupazione per il territorio. In quest’ottica, è stato avviato un dialogo costruttivo con l’amministrazione comunale presieduta dal sindaco Alberto Arcidiacono per l’attivazione di percorsi formativi dedicati, con l’obiettivo di creare competenze reali e favorire l’inserimento lavorativo dei giovani, rispondendo alla crescente domanda di professionalità qualificata.

Dietro il successo di oggi c’è una storia che dura da decenni. Il cognome Guddo è indissolubilmente legato alla figura del maestro Rosario Guddo, pilastro della gastronomia italiana e attuale senatore a vita della Federazione Italiana Cuochi.