Economia&Lavoro

Stelle Michelin in arrivo: Heinz Beck annuncia lo sbarco a Palermo nel 2026

di Gaetano Ferraro
Il firmamento gastronomico del capoluogo siciliano sta per arricchirsi di una stella di prima grandezza. Heinz Beck, il celebre chef tre stelle Michelin de La Pergola di Roma, ha confermato ufficialmente l’intenzione di aprire un nuovo locale a Palermo. L’iniziativa rientra nell’ambizioso piano di espansione per il 2026 curato dalla Beck and Maltese Consulting, la società fondata dal maestro della cucina insieme a Teresa Maltese.

In una recente intervista rilasciata all’Adnkronos/Labitalia, Beck ha svelato le carte sui progetti futuri, inserendo Palermo in una triade di nuove aperture di prestigio che comprende anche Venezia e la Toscana. “Abbiamo in cantiere diversi progetti interessanti”, ha dichiarato lo chef, confermando l’entusiasmo per questa nuova avventura imprenditoriale in Sicilia.
Non solo alta cucina: salute e sostenibilità
L’arrivo di Beck a Palermo non porterà solo l’eccellenza culinaria, ma anche una filosofia precisa legata al benessere. Tra le iniziative annunciate, spicca un progetto editoriale dedicato all’alimentazione e alla salute dei bambini, un tema caro allo chef che da anni coniuga gusto e nutrizione.

La filosofia del successo

Il segreto di una carriera ai vertici mondiali? Per Beck non esiste una formula magica, ma un mix di “costanza, disciplina e capacità di reinventarsi ogni giorno”. Una visione che lo chef intende replicare anche nelle nuove sedi: “Il mondo è in continua evoluzione e dobbiamo comprenderne le dinamiche velocemente”, ha spiegato, sottolineando come la sostenibilità delle scelte imprenditoriali sia la vera sfida del futuro. Palermo si prepara dunque ad accogliere non solo un ristorante, ma un modello di gestione che ha fatto la storia della gastronomia italiana.

Gaetano Ferraro
