​Montelepre, 600 metri di olio sull’asfalto: paura in via Madonna del Carmine, un’auto finisce contro un cancello

Una scia oleosa lunga oltre 650 metri ha trasformato via Madonna del Carmine, a Montelepre, in una pericolosa trappola per gli automobilisti. Lo sversamento, che ha interessato una superficie totale di circa 3.000 metri quadrati di carreggiata, ha causato un incidente stradale poche ore prima dell’intervento di bonifica: un’auto con a bordo due donne, a causa dell’asfalto reso viscido dal liquido, è slittata finendo violentemente contro il cancello di un’abitazione.

L’emergenza è scattata nel tardo pomeriggio di ieri, rendendo necessaria la chiusura totale dell’arteria stradale per diverse ore. Sul posto sono intervenuti gli operatori della ditta M.F. Auto di Magnasco Francesco, che hanno lavorato dalle 18:00 fino alle 23:30 per ripristinare le condizioni di sicurezza e ripulire il manto stradale.

Sull’episodio indagano ora i Carabinieri e la Polizia Locale. Gli inquirenti stanno analizzando i filmati delle telecamere di videosorveglianza posizionate lungo il tragitto per identificare il mezzo che ha perso l’olio e accertare se si sia trattato di un guasto meccanico o di una sversamento colposo.