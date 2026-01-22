Cronaca

Dramma a Caltanissetta, bambina ingoia farmaci per errore: è grave al Di Cristina

Bimba di 17 mesi ingoia pillole a Caltanissetta: trasferita in terapia intensiva al Di Cristina di Palermo
di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Una bambina di 17 mesi è finita in ospedale a Caltanissetta dopo aver ingerito per sbaglio alcune pillole che appartenevano alla mamma. L’episodio è avvenato ieri e la piccola è stata portata d’urgenza al Sant’Elia, dove i medici l’hanno visitata subito per capire la gravità della situazione.

Dopo i primi accertamenti clinici, l’équipe sanitaria ha deciso di trasferirla al Di Cristina di Palermo, dove adesso si trova ricoverata in Terapia intensiva pediatrica. La bimba viene seguita costantemente dallo staff medico che monitora le sue condizioni ora per ora.

News suggerite per te:

  1. Omicidio a Capizzi, la vittima 16enne uccisa per errore: fermati un ventenne e i suoi familiari
  2. Palermo, tensione al Di Cristina: genitore colpisce un cardiologo per presunti ritardi nelle cure
  3. È morto all’ospedale Di Cristina il bimbo caduto dal quinto piano
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
ARGOMENTI:
Nessun commento

Ultime notizie

​Montelepre, 600 metri di olio sull’asfalto: paura in via Madonna del Carmine, un’auto finisce contro un cancello
Cronaca
Maxioperazione della Polizia allo Zen: in corso controlli e perquisizioni per armi e droga
Cronaca In primo piano
Droga, armi e furti di energia: maxi controlli dei Carabinieri nel Palermitano
Cronaca
Via al nuovo volo Comiso–Pisa, i biglietti sono già disponibili
Economia&Lavoro
Piazza Magione, minorenni rubano auto ma beccati distruggono le gazzelle dei Carabinieri
Cronaca