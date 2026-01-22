Dramma a Caltanissetta, bambina ingoia farmaci per errore: è grave al Di Cristina

Una bambina di 17 mesi è finita in ospedale a Caltanissetta dopo aver ingerito per sbaglio alcune pillole che appartenevano alla mamma. L’episodio è avvenato ieri e la piccola è stata portata d’urgenza al Sant’Elia, dove i medici l’hanno visitata subito per capire la gravità della situazione.

Dopo i primi accertamenti clinici, l’équipe sanitaria ha deciso di trasferirla al Di Cristina di Palermo, dove adesso si trova ricoverata in Terapia intensiva pediatrica. La bimba viene seguita costantemente dallo staff medico che monitora le sue condizioni ora per ora.