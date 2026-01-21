Cronaca

Badante svuota il conto dell’anziana che assiste: 68mila euro in prelievi e testamento “pilotato”

Badante ai domiciliari a Palermo: prelevati 68mila euro dal conto dell'anziana assistita. Voleva anche i suoi immobili
Avrebbe approfittato della fragilità della donna che doveva accudire per mettere le mani sui suoi risparmi e persino sui suoi immobili. Una badante è finita agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico dopo un’indagine della sezione di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, coordinata dal dipartimento violenza di genere, violenza domestica e tutela delle vittime vulnerabili della Procura di Palermo.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la donna si sarebbe fatta consegnare il bancomat e le carte di credito collegate al conto corrente dell’anziana che assisteva, una pensionata settantanovenne ipovedente. Con quelle carte avrebbe effettuato prelievi e acquisti per migliaia di euro: i soli prelievi nel corso del 2024 ammonterebbero a ben 68mila euro.

A far scattare le indagini è stata la denuncia presentata dai familiari della vittima, preoccupati perché da tempo non riuscivano più ad avere contatti con la loro parente. Un campanello d’allarme che ha spinto gli inquirenti ad approfondire la situazione.

Ma i soldi prelevati sarebbero solo una parte del piano. Stando a quanto emerso, la badante avrebbe abusato dello stato di infermità psichica e fisica dell’anziana per farle firmare una procura generale e un testamento olografo, con l’obiettivo di acquisire la nuda proprietà di due immobili intestati alla donna.

Durante le perquisizioni gli agenti hanno sequestrato 32mila euro in contanti, i documenti e le carte bancomat della pensionata, il testamento olografo già sottoscritto e un contratto di comodato gratuito che la vittima avrebbe stipulato in favore di un parente dell’indagata. Non solo: la polizia ha individuato anche dei bonifici bancari utilizzati per l’acquisto di un motociclo e come acconto per una autovettura, entrambi intestati alla badante.

 

