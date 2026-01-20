Ciclone Harry, è il giorno del picco: raffiche a 120 km/h, scuole e negozi chiusi

CronacaIn primo piano

PALERMO – Un’isola sospesa, quasi spettrale, attende l’impatto del ciclone Harry. Dopo una prima giornata segnata da numerosi interventi dei Vigili del Fuoco ma senza danni irreparabili, l’emergenza entra nella sua fase più critica oggi, martedì 20 gennaio. Le previsioni meteo non lasciano spazio a dubbi: sono attese piogge torrenziali, mareggiate violente e venti che potrebbero raggiungere punte di 120 km/h sul Canale di Sicilia e 110 km/h sullo Ionio.

Il bollettino della Protezione Civile parla chiaro: il versante orientale è tinto di rosso. Da Messina a Siracusa, passando per Catania e Ragusa, la tensione è palpabile. A Taormina e Giardini Naxos le ruspe sono al lavoro da ore per innalzare barriere di sabbia a protezione dei litorali, mentre il borgo di Marzamemi è stato precauzionalmente evacuato. Sebbene parte della popolazione resti scettica, molti residenti delle zone costiere si sono già spostati verso l’interno, temendo l’esondazione dei corsi d’acqua e la forza del mare.

Le istituzioni non corrono rischi. A Catania, il sindaco Enrico Trantino ha disposto non solo la chiusura delle scuole, ma anche di uffici e attività commerciali, garantendo solo i servizi essenziali. Scelta analoga per parchi, impianti sportivi e cimiteri. A Palermo, dove l’allerta è arancione, il sindaco Roberto Lagalla ha confermato la chiusura di istituti scolastici e ville comunali.

Le raccomandazioni della Protezione Civile sono perentorie: limitare gli spostamenti allo stretto necessario, evitare l’uso di mezzi a due ruote e prestare la massima attenzione a alberi, cornicioni e cartelloni pubblicitari. Il picco del maltempo è previsto per la tarda mattinata di oggi, ma le raffiche di vento continueranno a sferzare l’isola anche nella giornata di domani.

