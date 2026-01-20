Cronaca

Palermo, donna di 33 anni muore dopo essersi lanciata dal balcone

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Dramma nella serata di ieri in via Imperatore Federico, nei pressi della stazione della metropolitana. Una donna di 33 anni ha perso la vita dopo essere precipitata dal balcone della propria abitazione, situata al sesto piano di un edificio residenziale.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per la giovane non c’è stato nulla da fare: le ferite riportate nella caduta si sono rivelate fatali. Presenti anche gli agenti di polizia, che hanno avviato gli accertamenti di rito per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Secondo le prime informazioni, la donna viveva insieme ai familiari. Al momento non sono note le ragioni che l’avrebbero spinta al gesto estremo. La vicenda ha scosso profondamente il quartiere, dove in tanti si sono fermati sotto il palazzo teatro della tragedia.

