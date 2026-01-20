Caos maltempo a Punta Raisi: raffiche di vento e voli dirottati, passeggeri bloccati

PALERMO – È stata una notte da incubo per centinaia di passeggeri diretti in Sicilia. Il forte vento di scirocco e le turbolenze che hanno sferzato la costa settentrionale dell’Isola hanno trasformato l’aeroporto “Falcone e Borsellino” in una fortezza inespugnabile per diverse ore. Tra il pomeriggio del 19 gennaio e l’alba di oggi, lo scalo di Punta Raisi è andato in tilt, costringendo i piloti a manovre complesse, lunghe attese in quota e, in molti casi, a rinunciare all’atterraggio.

La cronaca delle ultime ore racconta di veri e propri “viaggi della speranza”. Il caso più eclatante è quello del volo proveniente da Norimberga: un’odissea iniziata nel pomeriggio e conclusasi solo a notte fonda. Dopo un primo tentativo fallito, l’aereo è stato dirottato su Roma Fiumicino. Ripartito verso la Sicilia alle 19.30, il velivolo ha provato nuovamente a scendere su Palermo, ma le raffiche hanno imposto una seconda risalita e un nuovo ritorno nella Capitale. Solo al terzo tentativo il viaggio si è concluso, ma non a Palermo: l’aereo è atterrato a Trapani Birgi, divenuto nella notte il vero scalo di riferimento per la Sicilia occidentale.

Sorte simile per chi viaggiava da Milano Linate (volo ITA AZ1771), Genova e Verona: dopo aver circuitato a lungo sopra il Tirreno sperando in un miglioramento meteo, i comandanti hanno virato verso lo scalo trapanese. Più sfortunati i passeggeri dei voli Ryanair da Londra Stansted e Torino, che sono stati dirottati direttamente su Roma Fiumicino, con conseguenti disagi e riprogrammazioni.

La tregua è arrivata solo all’1.23 di notte, quando un volo Ryanair da Roma è riuscito finalmente a toccare la pista di Punta Raisi, rompendo l’isolamento. Tuttavia, l’effetto domino del maltempo si è fatto sentire pesantemente anche questa mattina. Diversi collegamenti sono stati cancellati, tra cui il volo dell’alba per Linate e i collegamenti DAT con Lampedusa.

Per chi doveva partire, la giornata è iniziata con trasferimenti d’emergenza: i passeggeri del volo per Bergamo Orio al Serio, ad esempio, sono stati svegliati nel cuore della notte e imbarcati su navette bus alle 4.30 per raggiungere Trapani, da dove il loro aereo è infine decollato.