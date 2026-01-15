Eccellenza siciliana, l’olio Barbera conquista il terzo Sofy Award di fila

Tre volte sul gradino più alto del podio. Manfredi Barbera, alla guida degli Oleifici Barbera, entra di diritto nella storia degli Oscar del Food conquistando per il terzo anno di fila il prestigioso Sofy Award. Un traguardo che nessuna azienda olearia italiana aveva mai raggiunto prima, e che consacra definitivamente il marchio palermitano tra le eccellenze assolute del settore.

Ma questa volta il sapore della vittoria è ancora più intenso. A portare a casa l’ambita statuetta d’oro non è stato uno dei prodotti storici della casa, bensì Kalat, l’olio extra vergine d’oliva nato dalla nuova Azienda Agricola Amore, un progetto che rappresenta il fiore all’occhiello della produzione Barbera.

“È un riconoscimento che ha un sapore speciale – racconta l’imprenditore – perché entriamo ancora una volta nella storia dei premi come prima azienda olearia a vincere tre Sofy Award consecutivi. Ma soprattutto abbiamo vinto con Kalat, l’olio della nostra nuova azienda agricola. Un esempio virtuoso e unico in Sicilia che dimostra come tecnologia, sostenibilità e tradizione olearia possano convivere in perfetto equilibrio”.

Kalat: un olio che racconta la Sicilia

Il progetto nasce a Salemi, nel cuore della Sicilia occidentale, dove la tenuta dell’Azienda Agricola Amore ha riscoperto e valorizzato la Calatina, un’antica cultivar autoctona dalle qualità eccezionali. La coltivazione avviene con metodi intensivi e biologici, in un connubio tra ricerca agronomica e rispetto per l’identità del territorio.

Kalat è un olio extra vergine d’oliva IGP Sicilia, prodotto in edizione limitata e confezionato in bottiglie numerate. Il nome stesso è un omaggio alla storia: deriva dall’arabo “Qalat”, che significa castello, a simboleggiare la volontà di proteggere e custodire la tradizione pur abbracciando l’innovazione.

Al naso regala sentori eleganti di pomodoro verde, carciofo e mandorla. In bocca il gusto è deciso e caratteristico, con una piacevole nota amara e un piccante armonico che testimoniano l’elevato contenuto di polifenoli, segno distintivo di un olio di altissima qualità.

Un riconoscimento che non premia solo un prodotto, ma un’intera filosofia produttiva: quella che mette al centro la biodiversità locale, la sostenibilità ambientale e l’eccellenza agricola siciliana.