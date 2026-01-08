Salute e Sanità

Influenza manda ko gli ospedali palermitani: migliaia di pazienti, medici allo stremo

di Redazione Web
lettura in 2 minuti

“Dopo quasi sei anni dall’emergenza Covid nulla è cambiato, invece di programmare una riorganizzazione di tutta la sanità territoriale, nuovi posti letto con organici adeguati, rilanciare la medicina territoriale che è in pratica assente tanto da sovraccaricare i flussi in entrata nei pronto soccorso dei nosocomi della nostra città, siamo al punto e a capo. Basta un picco influenzale per mandare in tilt tutta la rete ospedaliera palermitana”. Lo dichiarano Giorgia Vitello segretaria generale Cisl Medici Palermo Trapani e Federica Badami segretaria generale Cisl Palermo Trapani.

“Sono migliaia i pazienti che da settimane si rivolgono ai pronto soccorso cittadini, molti dei quali perché non ottengono assistenza dalla medicina territoriale, soprattutto nei periodi festivi. E in tutto questo, i medici insieme a tutto il personale sanitario vengono sottoposti a turni massacranti senza poter dare di fatto risposte a tutti i pazienti a causa della mancanza dei posti letto nei reparti. Ricorrere ad interventi tampone come task force, può servire nell’immediato ma il tema vero è la mancata programmazione, e pensare che una parte delle misure previste dal PNRR erano proprio destinate a migliorare la sanità territoriale, ad esempio gli ospedali di comunità”.

Vitello e Badami concludono: “purtroppo non si impara mai dal passato, il collasso della rete ospedaliera si poteva prevenire, ci auguriamo che si accelerino i progetti del PNRR a questo destinati, si valorizzi il personale che dà il massimo con turni massacranti e si diano risposte ai cittadini”.

La Cisl chiede “con forza un incontro con le direzioni generali aziendali affinché si possa vigilare su PNRR e sulla riorganizzazione del territorio”.

News suggerite per te:

  1. Boom di casi di influenza nel Palermitano, pronto soccorso al collasso al Policlinico
  2. Dalla prevenzione alla cura: ecco gli ospedali “a misura di donna” che brillano a Palermo
  3. Torna il caro voli per le festività, oltre 600 euro per tornare in Sicilia
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
Nessun commento

Ultime notizie

Ragazzino di 11 anni abusato per mesi: arrestati due adolescenti nel Palermitano
Cronaca
Spari allo Zen, scattano più controlli e vetri blindati sugli autobus
Cronaca
Meteo, arriva l’articata bis: neve sui rilievi e venti oltre gli 80 km/h in Sicilia
Cronaca
Monreale, gira con una pistola (finta) tra la gente: denunciato un 14enne a piede libero
Cronaca
Nebrodi sommersi dalla neve: Città Metropolitana al lavoro per liberare le strade
Cronaca