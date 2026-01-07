Lavoro a Palermo, Unicredit assume: requisiti e come candidarsi

Nuove porte aperte nel mondo bancario per i giovani. Unicredit ha lanciato una campagna di reclutamento rivolta ai neolaureati che sognano una carriera nella finanza, ma con una formula innovativa che supera il classico “posto fisso” d’ufficio. Il gruppo bancario è alla ricerca di Buddy Advisor, una figura professionale ibrida che unisce la sicurezza del lavoro dipendente alla dinamicità della libera professione.

Le selezioni sono aperte in diverse città italiane, tra cui Palermo, oltre a Milano, Roma, Napoli, Torino, Bologna e altre piazze strategiche. La proposta è particolare: si tratta di un contratto misto. In pratica, chi verrà assunto lavorerà due giorni a settimana come dipendente bancario e tre giorni come consulente finanziario a partita IVA. Un modo per avere le spalle coperte da una grande banca, ma con la libertà di costruire il proprio portafoglio clienti.

Come funziona il percorso

Prima di arrivare al contratto vero e proprio, Unicredit offre un percorso di inserimento chiaro. Si parte con uno stage retribuito di sei mesi. Durante questo periodo, i candidati non faranno solo fotocopie, ma seguiranno un corso di formazione intensivo per prepararsi all’esame OCF, necessario per l’iscrizione all’albo dei consulenti finanziari. Affiancati da un tutor, impareranno a gestire prodotti di investimento, assicurativi e le classiche operazioni di sportello.

I requisiti per candidarsi

L’offerta si rivolge a chi ha conseguito una laurea, preferibilmente in Economia, Giurisprudenza o materie scientifiche. Ma il titolo di studio non basta: la banca cerca giovani con spirito imprenditoriale, ottime doti comunicative e dimestichezza con il digitale. Un dettaglio fondamentale da non sottovalutare: per svolgere questo ruolo è necessario essere automuniti, data la mobilità richiesta sul territorio.

Chi supererà la selezione (che prevede test online e colloqui), al termine del tirocinio e dopo aver superato l’esame di abilitazione, potrà firmare il contratto misto, entrando ufficialmente nella rete Buddy, la costola digitale e smart di Unicredit.