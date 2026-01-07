Meteo

Allerta gialla, aria artica sulla Sicilia: raffiche di vento e temperature giù di 9 gradi

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Il vero volto dell’inverno si abbatte sulla Sicilia. Una profonda area depressionaria, attualmente in transito sul Meridione, sta portando un brusco cambiamento delle condizioni atmosferiche sull’Isola. Il Dipartimento regionale della Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta gialla per l’intera giornata di domani, giovedì 8 gennaio, a causa di una perturbazione che sta già facendo sentire i suoi effetti.

A partire dal tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 7 gennaio, la Sicilia sarà spazzata da forti venti nord-occidentali, con raffiche che potrebbero toccare l’intensità di burrasca. Il peggioramento sarà accompagnato da un sensibile crollo termico: le temperature subiranno una flessione fino a 9°C rispetto alle medie recenti, portando aria artica specialmente nelle zone interne e montane.

Massima attenzione è rivolta alle zone costiere. Il persistere delle correnti da Nord-Ovest aumenterà il rischio di mareggiate lungo i litorali esposti. Le autorità raccomandano prudenza negli spostamenti e invitano i cittadini a consultare costantemente i bollettini ufficiali per monitorare eventuali criticità idrogeologiche. Con l’arrivo del freddo pungente e del vento, l’inverno siciliano entra ufficialmente nella sua fase più cruda.

News suggerite per te:

  1. Meteo Sicilia, scatta l’allerta freddo: aria artica in arrivo
  2. Meteo Sicilia, caldo anomalo per giorni poi arriva l’aria artica
  3. Allerta meteo in Sicilia: piogge e rovesci in arrivo, temperature ancora giù
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
ARGOMENTI:
Nessun commento

Ultime notizie

Si sente male e muore a 18 anni per un malore improvviso
Cronaca
Palermo, motociclista investe donna di 93 anni e fugge: è gravissima
Cronaca
Palermo, cittadino segnala due ladri in azione al “TT Store : polizia arresta un 45enne
Cronaca
Bambini con la polmonite e anziani senza respiro, l’influenza mette in ginocchio i Pronto Soccorso
Cronaca
Schianto sulla statale 188, la Valle del Belìce piange lo chef Calogero Ippolito
Cronaca In primo piano