Meteo

Allerta meteo in Sicilia: temporali e piogge intense nella giornata di lunedì

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

La Sicilia si prepara ad affrontare una nuova ondata di maltempo che nella giornata di lunedì 29 interesserà esclusivamente il territorio isolano. Mentre il resto del Mezzogiorno vedrà un graduale miglioramento delle condizioni meteo, l’Isola sarà colpita da precipitazioni e fenomeni temporaleschi che hanno spinto la Protezione civile a emanare un bollettino di allerta gialla.

Le zone più a rischio sono il settore sud-orientale della Sicilia, la costa ionica e l’area che si affaccia sul Canale di Sicilia. Per questi territori è stata dichiarata criticità ordinaria sia per il rischio temporali che per quello idrogeologico, conseguenza diretta delle piogge previste.

Gli esperti avvertono che i fenomeni meteorologici potrebbero manifestarsi con caratteristiche temporalesche, accompagnati da acquazzoni di forte intensità concentrati in zone limitate. Questo scenario potrebbe generare problematiche alla viabilità, specialmente nei contesti urbani e nelle località già vulnerabili a fenomeni di allagamento e frane.

Le autorità invitano i cittadini a mantenere alta la guardia, consultare regolarmente i bollettini ufficiali e assumere comportamenti responsabili, soprattutto nelle aree maggiormente esposte al rischio.

News suggerite per te:

  1. Allerta meteo gialla in Sicilia: venti di burrasca e piogge intense in arrivo
  2. Arriva il maltempo in Sicilia, da lunedì cambia tutto: allerta meteo per temporali
  3. Allerta meteo Sicilia, ancora piogge e temporali sull’isola
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
ARGOMENTI:
Nessun commento

Ultime notizie

Far West allo Zen, colpi di pistola contro la chiesa
Cronaca
Fucilata in piazza Nascè: Valentina Peonio fuori pericolo
Cronaca
Strage di Monreale, nasce l’associazione MAS: «Assassini fuori dopo 8 anni? Le leggi cambino»
Cronaca In primo piano
Tragedia al ponte Corleone: uomo di 41 anni si butta e muore sul colpo
Cronaca
Ambulanza 118 ® direttasicilia.it
Incidente mortale sulla provinciale: vittima un 19enne, ferito grave un 22enne
Cronaca In primo piano