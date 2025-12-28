Allerta meteo in Sicilia: temporali e piogge intense nella giornata di lunedì

La Sicilia si prepara ad affrontare una nuova ondata di maltempo che nella giornata di lunedì 29 interesserà esclusivamente il territorio isolano. Mentre il resto del Mezzogiorno vedrà un graduale miglioramento delle condizioni meteo, l’Isola sarà colpita da precipitazioni e fenomeni temporaleschi che hanno spinto la Protezione civile a emanare un bollettino di allerta gialla.

Le zone più a rischio sono il settore sud-orientale della Sicilia, la costa ionica e l’area che si affaccia sul Canale di Sicilia. Per questi territori è stata dichiarata criticità ordinaria sia per il rischio temporali che per quello idrogeologico, conseguenza diretta delle piogge previste.

Gli esperti avvertono che i fenomeni meteorologici potrebbero manifestarsi con caratteristiche temporalesche, accompagnati da acquazzoni di forte intensità concentrati in zone limitate. Questo scenario potrebbe generare problematiche alla viabilità, specialmente nei contesti urbani e nelle località già vulnerabili a fenomeni di allagamento e frane.

Le autorità invitano i cittadini a mantenere alta la guardia, consultare regolarmente i bollettini ufficiali e assumere comportamenti responsabili, soprattutto nelle aree maggiormente esposte al rischio.