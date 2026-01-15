Asp di Palermo, la Fials: buon lavoro a nuovo direttore, pronti a collaborare nell'interesse dei lavoratori

La Fials saluta positivamente la nomina del nuovo dirigente generale dell’Asp di Palermo, Alberto Firenze, e si dice pronta a collaborare per promuovere tutte quelle iniziative utili al miglioramento del benessere dei lavoratori e alla tutela dei loro diritti. Il sindacato in una nota ha augurato buon lavoro per l’importante incarico che è stato chiamato a ricoprire. La sigla guidata dal commissario Giuseppe Forte ha spiegato che “siamo consapevoli della complessità delle sfide che attendono l’amministrazione e le organizzazioni sindacali, ma confida che la sua esperienza professionale, unita alla capacità di ascolto e visione strategica, possano rappresentare un valore aggiunto per il rafforzamento e lo sviluppo dell’azienda. Nel rispetto dei ruoli e delle reciproche responsabilità – ha aggiunto nella nota – la Fials esprime piena disponibilità a costruire un rapporto di dialogo costruttivo, trasparente e continuo, fondato sul confronto e sulla partecipazione, con l’obiettivo comune di tutelare il lavoro, valorizzare le professionalità e migliorare il benessere dei Lavoratori. La Fials infatti, da sempre, ritiene che una proficua collaborazione tra le parti sia un elemento essenziale per affrontare i cambiamenti, promuovere innovazione e garantire stabilità e crescita, nel rispetto dei diritti dei lavoratori. Nel rinnovare il nostro augurio di buon lavoro, si auspica che questo nuovo percorso possa svilupparsi in un clima di reciproca stima e collaborazione, orientato al raggiungimento di risultati condivisi”.