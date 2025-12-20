Cronaca

Rubano auto ma ha il GPS, arrestato minorenne palermitano

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Un furto d’auto si è trasformato in una fuga a piedi, conclusasi con l’arresto di un minorenne da parte dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Palermo, intervenuti con rapidità grazie a una segnalazione pervenuta al numero di emergenza 112.

Fondamentale il contributo del proprietario del veicolo che, grazie al dispositivo GPS installato a bordo, ha fornito alla Centrale Operativa indicazioni puntuali e in tempo reale sugli spostamenti dell’auto rubata. Un vero e proprio “filo invisibile” che ha guidato in diretta la gazzella dei Carabinieri fino al quartiere Borgo Nuovo, dove il mezzo è stato individuato.

Alla vista della pattuglia, i tre malviventi hanno abbandonato l’auto tentando di dileguarsi tra le strade del quartiere. Ne è nato un immediato inseguimento a piedi, al termine del quale uno dei fuggitivi, un minorenne palermitano, è stato fermato e arrestato.

Il giovane, ritenuto responsabile di tentato furto aggravato, dopo le formalità di rito è stato associato all’Istituto penale per i Minorenni “Malaspina” di Palermo.

News suggerite per te:

  1. Furti d’auto seriali nel Palermitano: arrestato 20enne di Palermo, indagati zio e cugino
  2. Giravano armati a Ballarò e allo Zen, presi dalla polizia un minorenne e un 22enne
  3. Rubavano auto e chiedevano il riscatto su Facebook, 7 arresti nel Palermitano
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
Nessun commento

Ultime notizie

Meteo Sicilia, feste bagnate e freddo: in arrivo il ciclone di Natale
Meteo
Scoppia incendio in casa, famiglia fugge dal rogo, salvato il cane rimasto in trappola
Cronaca
Assunzioni Sispi Palermo, si parte con 16 informatici: a gennaio nuova selezione
Economia&Lavoro
Grave incidente stradale sulla Palermo-Catania, 2 feriti
Cronaca
Palermo, record per l’Ortopedia dell’Ingrassia: superata quota 1.100 interventi
Cronaca