I Me contro te si sposano, invitati dovranno pagare il biglietto: scoppia la bufera

Il confine tra vita privata e intrattenimento non è mai stato così sottile. Luì e Sofì, originari di Partinico in provincia di Palermo, la coppia d’oro del web meglio nota come i Me contro Te, sono pronti a convolare a nozze, ma non sarà la classica cerimonia riservata a pochi intimi. I due creator siciliani hanno annunciato che il loro matrimonio si trasformerà in un vero e proprio spettacolo aperto al pubblico, previo acquisto del biglietto.

L’evento, battezzato “The Wedding – Lo Show”, è fissato per il 5 settembre 2026 e avrà come cornice l’Arena di Milano. La notizia ha immediatamente scatenato un acceso dibattito sui social network. Da una parte ci sono i fan storici, la cosiddetta “Trota”, entusiasti di poter assistere dal vivo al coronamento della storia d’amore dei loro beniamini; dall’altra, una nutrita schiera di utenti che accusa la coppia di voler monetizzare persino i sentimenti, trasformando un sacramento in un business.

A confermare la natura ibrida dell’evento sono stati gli stessi Luigi Calagna e Sofia Scalia. Rispondendo ai dubbi dei follower, hanno chiarito che si tratterà di un matrimonio celebrato direttamente sul palco, integrato in uno show fatto di musica, coreografie ed effetti speciali. L’obiettivo dichiarato è quello di condividere “il giorno più bello” con la community che li ha sostenuti per anni, rendendo l’esperienza collettiva e non esclusiva.

Il punto focale delle critiche però riguarda il listino prezzi. Per vedere i Me contro Te scambiarsi le promesse nuziali, bisognerà pagare una cifra che oscilla tra i 48 e i 110 euro, a seconda della visibilità e dei servizi offerti dal pacchetto scelto. Una mossa di marketing audace che, sebbene criticata dai puristi (“Monetizzano anche le nozze”, si legge tra i commenti più aspri), ha generato un’enorme visibilità, alimentando l’interesse attorno alla data fatidica.

Per Luì e Sofì, però, si tratta solo di una scelta di cuore: «Sposarci su un palco, con la nostra musica e davanti a voi, è la cosa più bella che potessimo immaginare», hanno dichiarato, sottolineando la volontà di chiudere un cerchio con il pubblico che li ha visti crescere sia professionalmente che sentimentalmente.