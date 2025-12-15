Malore fulminantementre compra le sigarette, morto a 46 anni

Una morte improvvisa ha sconvolto questa mattina il quartiere di Villaggio Mosè, ad Agrigento. Un uomo di 46 anni è deceduto all’interno di un bar tabacchi situato in viale Cannatello, colto da un malore fulminante proprio mentre si trovava nel locale per un acquisto di routine.

Secondo le prime ricostruzioni, l’agrigentino era appena entrato nell’esercizio commerciale con l’intenzione di comprare un pacchetto di sigarette quando si è sentito male all’improvviso. L’uomo si è accasciato a terra sotto gli occhi sgomenti delle persone presenti.

Immediati i tentativi di soccorso da parte di chi si trovava sul posto, che ha cercato disperatamente di rianimarlo, ma ogni tentativo si è rivelato vano. Secondo le prime ipotesi, il decesso sarebbe stato causato da un arresto cardiaco.

Allertati dai presenti, sul luogo della tragedia sono giunti gli agenti delle Volanti della Questura di Agrigento per effettuare i rilievi del caso e ricostruire la dinamica dell’accaduto.