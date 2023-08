Choc ad Agrigento, coppia fa sesso in spiaggia davanti ai minori

Facendo sesso in spiaggia in pieno giorno, incuranti della possibile presenza di adulti e bambini, una coppia è stata filmata e il video è diventato virale su WhatsApp.

Coppia fa sesso in spiaggia ad Agrigento

È accaduto a Cannatello, frazione balneare di Agrigento, dove i due pensavano di non essere visti approfittando dell’assenza di bagnanti.

L’episodio ripreso in un video diventato virale

Invece, dalla strada, alcuni ragazzini hanno notato la scena e uno di loro ha deciso di riprenderla col cellulare. Il filmato, inevitabilmente, è circolato velocemente su chat e social network, diventando in poche ore l’oggetto di discussione di centinaia di utenti.

Nel video si vedono l’uomo e la donna intenti in atti sessuali espliciti, mentre sullo sfondo sono presenti alcuni minorenni, ignari di quanto stesse accadendo. Una leggerezza inaccettabile da parte della coppia, che ha dato vita ad un episodio di cattivo gusto.

Non è il primo caso nella zona

Non è la prima volta che ad Agrigento si registrano comportamenti simili. Già nel 2019 a Porto Empedocle alcune persone furono sorprese di notte nude in spiaggia intenti in rapporti di gruppo. In quel caso però non era coinvolta la presenza di minori.

L’episodio di Cannatello ha suscitato indignazione tra i residenti, che chiedono controlli più severi per evitare che la situazione degeneri. Le spiagge devono essere un luogo sicuro e a misura di famiglia. Comportamenti ambigui e indecorosi vanno sanzionati.