Palermo, ricercatrice vince finanziamento per nanomedicine contro il tumore al seno

Roberta Cillari UniPa vince per la seconda volta fellowship Fondazione Veronesi per progetto su nanomedicine cancro seno
La dott.ssa 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁𝗮 𝗖𝗶𝗹𝗹𝗮𝗿𝗶

La dott.ssa Roberta Cillari, postdoc del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche, Chimiche e Farmaceutiche (STEBICEF) dell’Università di Palermo, si è aggiudicata per la seconda volta la Post-Doctoral Fellowship di Fondazione Umberto Veronesi (FUV), ottenuta tramite bando internazionale competitivo.

Il finanziamento sosterrà la dott.ssa Cillari nello sviluppo del progetto “Nanomedicine avanzate per la terapia e diagnosi del cancro al seno”, supervisionato dal prof. Nicolò Mauro all’interno del Dipartimento STEBICEF. Il progetto si distingue per il suo forte valore transdisciplinare, grazie al coinvolgimento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali operanti in diversi settori scientifici, che contribuiranno alla caratterizzazione avanzata delle proprietà diagnostiche e terapeutiche delle nanomedicine sviluppate, anche su scala clinica.

«Questo finanziamento – afferma il prof. Mauro – rappresenta un’opportunità per consolidare una ricerca che integra approcci di nanotecnologia farmaceutica, fisica ottica e diagnostica avanzata, favorendo un dialogo scientifico che attraversa discipline diverse, con l’obiettivo comune di sviluppare soluzioni per una medicina sempre più personalizzata e di precisione».

«Sono onorata del sostegno della Fondazione Veronesi – aggiunge la dott.ssa Cillari – La componente collaborativa e l’integrazione di competenze multidisciplinari saranno fondamentali per generare nuove conoscenze e strategie innovative per affrontare le forme più aggressive di tumore al seno».

Il riconoscimento conferma il valore della ricerca condotta dal prof. Mauro e dalla dott.ssa Cillari e rafforza il ruolo dell’Ateneo come ecosistema di eccellenza nella ricerca interdisciplinare, con impatto diretto sulla medicina di precisione e sull’innovazione in ambito farmaceutico.

