Cronaca

Palermo, blatte e sporcizia nel centro per disabili: Nas chiudono la cucina

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Una struttura sanitaria palermitana specializzata nell’assistenza e riabilitazione di persone con disabilità è finita nel mirino dei Carabinieri del Nas. L’ispezione ha portato alla chiusura immediata del servizio mensa e a sanzioni per complessivi 11mila euro nei confronti del responsabile della struttura, che accoglie circa 60 utenti.

L’intervento dei militari ha fatto emergere una situazione allarmante: il laboratorio dove vengono preparati i pasti per gli ospiti versava in pessime condizioni igienico-sanitarie, con evidenti problemi di pulizia e manutenzione. Durante il sopralluogo, gli ispettori hanno riscontrato la presenza di numerose infestazioni di blatte e un generale stato di degrado degli ambienti destinati alla ristorazione.

Oltre alle precarie condizioni strutturali, i carabinieri hanno accertato l’assenza delle procedure di autocontrollo previste dal sistema Haccp, obbligatorie per legge in tutte le attività che manipolano alimenti. La cucina, inoltre, risultava priva della necessaria autorizzazione sanitaria per lo svolgimento dell’attività.

