Giuseppe La Rosa muore dopo la caduta in cantiere: il Policlinico esprime cordoglio

La Direzione Strategica del Policlinico, a nome dell’intera Azienda ospedaliera universitaria, esprime con profonda commozione il proprio cordoglio per la drammatica morte dell’operaio rimasto vittima del grave incidente verificatosi in un cantiere dell’ospedale.

L’AOUP rivolge le più sentite condoglianze alla famiglia, ai colleghi e a tutti coloro che erano legati alla vittima, manifestando sincera vicinanza in questo momento di immenso dolore.

Il Policlinico assicura la massima collaborazione con le autorità preposte per chiarire la dinamica dell’accaduto.

È deceduto Giuseppe Salvatore La Rosa, operaio di 60 anni di Belmonte Mezzagno che era precipitato da un’impalcatura al terzo piano in un cantiere edile del Policlinico di Palermo, riportando un’emorragia cranica.

Troppo gravi i traumi subiti nella caduta. La Rosa era ricoverato nel reparto di Rianimazione. Sull’episodio stanno indagando i carabinieri e i tecnici dello Spresal dell’Azienda sanitaria provinciale di Palermo.

Il Comune di Belmonte Mezzagno ha proclamato il lutto cittadino in occasione delle esequie.