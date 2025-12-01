Cronaca

Orrore a Punta Raisi, atterra a Palermo da Bangkok con una testa di coccodrillo

di Redazione Web
lettura in 2 minuti

Nell’ambito dell’attività di vigilanza e contrasto sul commercio di specie protette e tutelate, Finanzieri del Comando Provinciale di Palermo e funzionari ADM del Distaccamento locale Aeroporto Palermo, in esecuzione alla Convenzione di Washington (CITES), hanno intensificato l’azione di controllo nei confronti dei passeggeri in transito presso il locale scalo aeroportuale, al fine di tutelare la flora e la fauna, priorità fondamentali nell’attuale panorama internazionale.

Le fiamme gialle della Compagnia di Palermo-Punta Raisi e i Funzionari Doganali hanno sottoposto a controllo doganale un passeggero palermitano proveniente da Bangkok via Roma Fiumicino. L’ispezione della valigia ha permesso di rinvenire all’interno della stessa la testa di un coccodrillo, appartenente alla specie “crocodylia spp”, in via di estinzione.

La testa del rettile originario delle regioni tropicali e subtropicali dell’Asia era essiccata e con i denti in vista. La stessa al momento del rinvenimento era avvolta in una busta di plastica così aggirando i controlli in Thailandia fino a giungere nello scalo palermitano.

Il reperto è stato sequestrato e al passeggero, denunciato a piede libero, è stata contestata la condotta punita dalla legge con l’ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l’arresto da tre mesi ad un anno.

Il sequestro di queste specie protette testimonia l’impegno della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nella difesa dell’ambiente e della biodiversità, perseguendo i crimini legati al commercio illegale di flora e fauna protetta, un fenomeno che mette a rischio l’ecosistema globale come in questi giorni ribadito nella conferenza globale CITES COP20 che riunisce delegati di oltre 180 paesi in corso di svolgimento a Samarcanda (Uzbekistan).

News suggerite per te:

  1. Morire a 21 anni con un proiettile in testa: “Basta, Palermo è allo sbando. Lo Stato intervenga”
  2. Imprese protagoniste a San Giuseppe Jato: venerdì la consegna del Premio Valle dello Jato
  3. Chiede aiuto con il cellulare e l’impiegata scopre l’orrore di foto e video con bimbi abusati, anziano siciliano arrestato
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
Nessun commento

Ultime notizie

Scoperti 74 furbetti del Reddito di cittadinanza in Sicilia, frode per 400.000 euro
Cronaca
Incidente mortale: la Smart si ribalta e si schianta, muore papà di 38 anni, figlio in rianimazione
Cronaca
Si annoiano e tentano di incendiare un convento, gesto folle di 5 giovani nel Palermitano
Cronaca
Nuovo terremoto nella Sanità di Palermo: 5 ai domiciliari, la bufera non si ferma NOMI
Cronaca In primo piano
Una immagine dalla Palermo-Sciacca dove si è verificato il grave incidente stradale
Palermo-Sciacca strada killer, “La Regione intervenga subito”
Politica