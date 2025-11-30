Cronaca

Si annoiano e tentano di incendiare un convento, gesto folle di 5 giovani nel Palermitano

di Redazione Web
lettura in 2 minuti

BORGETTO (PALERMO) – Un gesto di vandalismo, apparentemente motivato dalla noia, ha coinvolto un istituto religioso ai piedi del Monte Crocefia, nel comune di Borgetto. Un gruppo di giovanissimi è stato identificato dai Carabinieri come responsabile di aver causato danni alla struttura del convento, con il lancio di pietre che ha mandato in frantumi alcune finestre e il tentativo di appiccare piccoli incendi.

L’episodio ha avuto inizio con il tentativo di bruciare due palme ornamentali poste all’esterno della struttura. Subito dopo, i ragazzi si sarebbero accaniti contro l’edificio, danneggiando i vetri del complesso religioso.

L’allarme è stato lanciato dalla madre superiora del convento, che nei giorni scorsi aveva notato le finestre rotte, dando il via all’indagine. I Carabinieri della stazione di Borgetto sono intervenuti immediatamente e sono riusciti a ricostruire l’accaduto e a risalire ai responsabili.

L’identificazione è stata resa possibile grazie all’analisi scrupolosa delle immagini catturate dai sistemi di videosorveglianza installati nelle vicinanze dell’istituto religioso.

I protagonisti dell’atto vandalico sono risultati essere un gruppo di adolescenti. Per uno dei ragazzi identificati è scattata la denuncia formale, mentre altri cinque giovani, tutti di età inferiore ai 14 anni, sono stati segnalati alla Procura per i Minorenni di Palermo. Sono tutti ritenuti responsabili degli atti vandalici commessi contro il convento.

News suggerite per te:

  1. Tentano di rubare pannelli fotovoltaici per 30mila euro: arrestati cinque uomini nel Palermitano
  2. Tragedia nel Palermitano, la disperazione e l’estremo gesto in casa, morto un uomo di 45 anni
  3. Notte di sirene e paura a Palermo: la folle corsa in scooter di un 19enne per sfuggire ai Carabinieri
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
Nessun commento

Ultime notizie

Nuovo terremoto nella Sanità di Palermo: 5 ai domiciliari, la bufera non si ferma NOMI
Cronaca In primo piano
Una immagine dalla Palermo-Sciacca dove si è verificato il grave incidente stradale
Palermo-Sciacca strada killer, “La Regione intervenga subito”
Politica
Il castello di Monte Pellegrino torna a splendere. Schifani: «Completati i lavori, adesso lo restituiamo alla città»
Comunicati stampa
Premio “Nadia Toffa” 2025, il 6 dicembre la premiazione con 15 finalisti a Palermo
Comunicati stampa
Palermo, tentata spaccata alla gioielleria Sutera: vetrina presa a pietrate, un arresto
Cronaca