Si annoiano e tentano di incendiare un convento, gesto folle di 5 giovani nel Palermitano

BORGETTO (PALERMO) – Un gesto di vandalismo, apparentemente motivato dalla noia, ha coinvolto un istituto religioso ai piedi del Monte Crocefia, nel comune di Borgetto. Un gruppo di giovanissimi è stato identificato dai Carabinieri come responsabile di aver causato danni alla struttura del convento, con il lancio di pietre che ha mandato in frantumi alcune finestre e il tentativo di appiccare piccoli incendi.

L’episodio ha avuto inizio con il tentativo di bruciare due palme ornamentali poste all’esterno della struttura. Subito dopo, i ragazzi si sarebbero accaniti contro l’edificio, danneggiando i vetri del complesso religioso.

L’allarme è stato lanciato dalla madre superiora del convento, che nei giorni scorsi aveva notato le finestre rotte, dando il via all’indagine. I Carabinieri della stazione di Borgetto sono intervenuti immediatamente e sono riusciti a ricostruire l’accaduto e a risalire ai responsabili.

L’identificazione è stata resa possibile grazie all’analisi scrupolosa delle immagini catturate dai sistemi di videosorveglianza installati nelle vicinanze dell’istituto religioso.

I protagonisti dell’atto vandalico sono risultati essere un gruppo di adolescenti. Per uno dei ragazzi identificati è scattata la denuncia formale, mentre altri cinque giovani, tutti di età inferiore ai 14 anni, sono stati segnalati alla Procura per i Minorenni di Palermo. Sono tutti ritenuti responsabili degli atti vandalici commessi contro il convento.