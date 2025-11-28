Incidente mortale in viale Kennedy: muore il conducente di una delle due auto

Un nuovo incidente mortale sulle strade di Catania. A perdere la vita è stato il conducente di una delle due auto coinvolte in un violento impatto avvenuto in viale Kennedy, nella zona della Playa, a poca distanza dall’hotel Le Dune.

L’automobilista, rimasto gravemente ferito, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in codice rosso all’ospedale San Marco, dove i medici hanno tentato in ogni modo di rianimarlo. Nonostante gli interventi d’urgenza messi in atto dal team sanitario, i traumi riportati si sono rivelati fatali e l’uomo è deceduto poco dopo l’arrivo al pronto soccorso.

Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia municipale, che hanno avviato immediatamente i rilievi, supportate dagli agenti della Polizia di Stato e dalle squadre dei Vigili del fuoco, impegnate nella messa in sicurezza dell’area e nella gestione delle operazioni. Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro, al momento ancora in fase di accertamento.

Per consentire i rilievi tecnici e la rimozione, con sequestro, dei veicoli coinvolti, il tratto di viale Kennedy interessato dall’incidente è stato temporaneamente chiuso al traffico.