Salute e Sanità

Dolore al torace sottovalutato ma era infarto, 37enne salvato in extremis all’Ospedale Ingrassia

Palermo, 37enne senza risorse salvato da infarto grazie al progetto Pnes dell'Asp. Diagnosi e intervento all'Ingrassia
di Redazione Web
lettura in 3 minuti

Un dolore toracico atipico, ricorrente, difficile da interpretare e non riconducibile ai classici fattori di rischio. È da questo segnale, sottovalutato per giorni, che è iniziata la storia di M.M., 37 anni, originario del Bangladesh e residente a Palermo. Un uomo con scarse risorse economiche, fuori dai percorsi sanitari tradizionali, che ha trovato nell’Ambulatorio di prossimità del PNES (Programma Nazionale Equità della Salute” 2021-2027, promosso dal Ministero della Salute in collaborazione con l’INMP) dell’Asp di Palermo un punto di riferimento grazie al passaparola della sua comunità: un amico gli aveva raccontato del servizio, spiegandogli che molti connazionali ne parlano e lo consigliano proprio a chi non può permettersi visite specialistiche.

È così che M.M. ha deciso di rivolgersi al servizio, pensato per intercettare e assistere persone in condizioni di fragilità economica. L’équipe cardiologica dell’ambulatorio ha subito compreso che quel dolore meritava un approfondimento urgente. La coronaro-TC, effettuata grazie al percorso dedicato, ha evidenziato una severa malattia aterosclerotica con stenosi critiche delle arterie coronarie.

Il caso è stato immediatamente “preso in carico” dalla UOC di Cardiologia dell’Ospedale Ingrassia di Palermo, diretta da Sergio Fasullo. La coronarografia ha confermato la gravità del quadro clinico e ha portato all’esecuzione tempestiva di un’angioplastica coronarica (PTCA) su un ramo intermedio. L’intervento ha evitato conseguenze potenzialmente fatali come un infarto o una morte improvvisa.

“Il fatto che M.M. sia arrivato da noi grazie al passaparola – sottolinea il direttore sanitario dell’Asp di Palermo, Antonino Levita – conferma che quando i servizi funzionano e rispondono davvero ai bisogni dei più fragili, le comunità lo percepiscono e diventano esse stesse parte del processo di tutela della salute. È un segnale importante, che rafforza la nostra convinzione: rendere i servizi accessibili significa anche rendere le persone più consapevoli e protette”.

Grazie alle nuove strutture create con il PNES – rivolte ai cittadini meno abbienti che possono usufruire gratuitamente di visite mediche, prestazioni specialistiche, cure e farmaci – è stato possibile garantire una diagnosi precoce ad un uomo giovane e privo dei tradizionali fattori di rischio, l’accesso rapido a esami specialistici avanzati, dalla coronaro-TC alla coronarografia e un trattamento salva-vita in tempi ridottissimi.

Ricordiamo che per accedere agli ambulatori di prossimità è necessaria la prenotazione attraverso il numero telefonico 091 7035579 (attivo lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 13). Si invitano gli utenti ad utilizzare – sia per informazioni che per eventuali richieste di accesso alla prenotazione – anche l’indirizzo di posta elettronica infopnes@asppalermo.org. (nr)

News suggerite per te:

  1. Tenta di suicidarsi lanciandosidal ponte, salvato in extremis dalla Polizia
  2. Cardiologia, diabetologia e medicina interna: all’Ingrassia cure gratuite per i più fragili, come prenotare
  3. Trovato morto in casa un 37enne, indagini per omicidio a Palermo
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
ARGOMENTI:
Nessun commento

Ultime notizie

Furto d’auto al Conca d’Oro finisce male: presi 4 dello Zen dopo la fuga, tra loro il fratello di Maranzano
Cronaca
Tragedia sul lavoro al Policlinico: deceduto Giuseppe La Rosa, operaio di Belmonte Mezzagno
Cronaca
Tragedia nel Palermitano, malore improvviso mentre va a fare la spesa, muore in auto
Cronaca
Caporalato e sversamenti illeciti nei frantoi: scatta il blitz dei carabinieri, 14 denunce
Cronaca
Turista in arresto cardiaco sulla Costa Pacifica: intervento del 118 a Palermo
Cronaca