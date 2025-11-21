CronacaIn primo piano

Incidente sulla Palermo-Sciacca a Monreale: due feriti e strada chiusa FOTO

di Gaetano Ferraro
lettura in 1 minuti

È di due feriti il bilancio del sinistro verificatosi oggi pomeriggio sulla Palermo-Sciacca. Tre i veicoli coinvolti (con rispettivamente tre persone a bordo). È accaduto all’altezza del chilometro 13,200, nel territorio comunale di Monreale. Il tratto compreso tra gli svincoli di Altofonte e Giacalone è stato temporaneamente interdetto al traffico.

Le cause del sinistro sono in corso di accertamento. Un ferito è stato trasferito in ambulanza ma non versa in gravi condizioni. L’altro ferito invece è stato soccorso sul posto.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile, anche per effettuare i rilievi, e le squadre dell’Anas, impegnate a gestire l’emergenza, ripulire il tratto di carreggiata interessato dall’incidente e consentire la riapertura in sicurezza nel più breve tempo possibile.

Sul posto la ditta di soccorso stradale Giurintano per la rimozione dei veicoli incidentati.

News suggerite per te:

  1. Grave incidente sulla Palermo-Sciacca, 3 auto coinvolte e strada chiusa
  2. Frontale tra un tir e un furgone sulla Provinciale, 2 feriti gravi, strada chiusa
  3. Grave incidente sulla Palermo-Sciacca: scontro tra due auto, 8 feriti tra Giacalone ed Altofonte
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
ARGOMENTI:
diGaetano Ferraro
Segui:
Giornalista pubblicista, direttore responsabile di DirettaSicilia.it e Monrealelive.it. Collaboratore di varie testate, tra cui BlogSicilia.it, SiciliaFan.it e donnaclick.it
Nessun commento

Ultime notizie

Grave incidente sulla Palermo-Sciacca, 3 auto coinvolte e strada chiusa
Cronaca
Incidente mortale a Pantelleria, moto contro camion: perde la vita a 34 anni Giuseppe Belvisi
Cronaca
Microcar contromano con 2 minorenni sull’A29, finanzieri evitano l’impatto
Cronaca
Maratona di Palermo, morto il podista colto da malore: addio a Carmelo Dibilio
Cronaca
La Regione Siciliana estende il Bonus Voli fino al 2026
Cronaca