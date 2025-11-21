Incidente sulla Palermo-Sciacca a Monreale: due feriti e strada chiusa FOTO

È di due feriti il bilancio del sinistro verificatosi oggi pomeriggio sulla Palermo-Sciacca. Tre i veicoli coinvolti (con rispettivamente tre persone a bordo). È accaduto all’altezza del chilometro 13,200, nel territorio comunale di Monreale. Il tratto compreso tra gli svincoli di Altofonte e Giacalone è stato temporaneamente interdetto al traffico.

Le cause del sinistro sono in corso di accertamento. Un ferito è stato trasferito in ambulanza ma non versa in gravi condizioni. L’altro ferito invece è stato soccorso sul posto.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile, anche per effettuare i rilievi, e le squadre dell’Anas, impegnate a gestire l’emergenza, ripulire il tratto di carreggiata interessato dall’incidente e consentire la riapertura in sicurezza nel più breve tempo possibile.

Sul posto la ditta di soccorso stradale Giurintano per la rimozione dei veicoli incidentati.