Palermo, rissa tra donne degenera in sparatoria tra parenti, tre arresti a Ballarò

Un violento scontro familiare avvenuto lo scorso settembre tra via Porta Sant’Agata e via Angelo Musco, nel cuore del quartiere Ballarò a Palermo, si è trasformato in una vera e propria scena da far west. Dalla lite tra due donne appartenenti a famiglie imparentate è scoppiata una rissa culminata con colpi d’arma da fuoco, seminando il panico tra residenti e turisti.

Le indagini dei carabinieri del nucleo operativo di piazza Verdi hanno portato all’arresto di tre persone, di età compresa tra 22 e 54 anni. Le misure cautelari, emesse dal Gip, prevedono per alcuni la detenzione in carcere e per altri i domiciliari. Gli indagati devono rispondere di pubblica intimidazione, porto e detenzione illegale di armi, porto di oggetti atti a offendere e lesioni personali.

Durante il violento scontro, un uomo di 44 anni — anch’egli coinvolto nella disputa tra parenti — è rimasto ferito al fianco e al braccio. La scena, avvenuta in pieno giorno, ha provocato momenti di panico nella zona mercatale del centro storico.

Poche ore dopo l’accaduto, la polizia ha fermato due uomini in possesso di un revolver calibro 38 e di una pistola semiautomatica calibro 7,65 con matricola abrasa. Le perquisizioni dei militari hanno infine portato al sequestro di un coltello, trovato nel vano portaoggetti di uno scooter utilizzato da uno degli arrestati.