A Palermo si torna a sparare, proiettili contro una casa

Attimi di terrore nel quartiere Sperone di Palermo, dove sono state udite diverse detonazioni di arma da fuoco. L’obiettivo era un’abitazione situata al primo piano di un edificio in via Generale Enrico Pezzi. Stando a una prima ricostruzione degli inquirenti, un individuo a bordo di uno scooter si sarebbe fermato sotto il palazzo e avrebbe fatto fuoco, esplodendo almeno tre colpi di pistola in direzione delle finestre dell’appartamento.

All’interno dell’abitazione si trovava il proprietario, che ha vissuto momenti di puro panico. L’uomo è rimasto miracolosamente illeso: i proiettili, dopo aver infranto i vetri, si sono conficcati nelle pareti e su alcuni mobili, sfiorandolo per una questione di centimetri. È stato proprio lui, insieme ad altri residenti della zona allarmati dagli spari, a contattare immediatamente le forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenute le volanti della Polizia di Stato e gli specialisti della Polizia Scientifica, che hanno effettuato i rilievi per repertare i bossoli e analizzare la traiettoria dei colpi. Le indagini sono in corso per identificare l’autore del raid e fare luce sul movente, che al momento sembra ricondurre a un’intimidazione in piena regola.