Sparatoria all’Uditore nella notte di Capodanno: dieci proiettili nelle case

Sulla base di cinque denunce presentate a polizia e carabinieri, i militari dell’Arma stanno indagando per risalire a chi la notte di Capodanno ha sparato da un palazzo nella zona di via Uditore, a Palermo. Almeno dieci proiettili sono stati rilevati dalla scientifica e dai militari del Sis, rinvenuti conficcati nelle verande di abitazioni e nei bagni di case vicine.

Gli spari sarebbero partiti da un edificio occupato abusivamente che fa parte di un complesso residenziale in via Riccardo da Lentini, lato via dei Redentoristi. I carabinieri stanno cercando le armi utilizzate.

Allo Zen durante la notte di Capodanno una donna è rimasta ferita al collo da alcuni colpi di pistola esplosi in strada.