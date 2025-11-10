Inferno sulla SS121, due morti e un ferito grave

La strada statale 121, la Palermo-Agrigento, si macchia ancora una volta di sangue. Una nuova, terribile tragedia si è consumata nel primo pomeriggio di oggi nel tratto che attraversa il territorio di Vicari, in provincia di Palermo. Il bilancio di un violento impatto frontale è drammatico: due persone hanno perso la vita e una terza è rimasta gravemente ferita.

A perdere la vita nello schianto sono stati Francesco Celauro, un uomo di 40 anni, e Francesco Cascino, di 61. Viaggiavano a bordo di una Peugeot station wagon che, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrata con un furgone Iveco Daily, in uso a una ditta che si occupa di elementi d’arredo. L’impatto, violentissimo, non ha lasciato scampo ai due uomini, morti quasi sul colpo.

La scena che si è presentata ai primi soccorritori è stata drammatica. Sul posto sono intervenute immediatamente le ambulanze del 118. I sanitari, constatato il decesso dei due uomini, hanno concentrato ogni sforzo per salvare l’unica persona sopravvissuta. Vista la gravità delle sue condizioni, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che ha trasportato d’urgenza il ferito in ospedale, dove si trova ora ricoverato in prognosi riservata.

Il tratto della statale interessato dall’incidente è stato chiuso al traffico per consentire agli agenti della Polizia Stradale del distaccamento di Lercara Friddi di effettuare tutti i rilievi necessari. Spetterà a loro il difficile compito di ricostruire l’esatta dinamica della tragedia e accertare le eventuali responsabilità. Lunghe code e disagi si sono registrati sulla viabilità, con il traffico deviato su percorsi alternativi in attesa della rimozione dei mezzi dalla carreggiata.