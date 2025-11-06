Nuova tragedia nel Palermitano, lite finisce a coltellate: un giovane lotta tra la vita e la morte in ospedale

Alta tensione nella tarda serata di ieri a Cinisi, nel cuore della provincia palermitana, dove una violenta aggressione è culminata in un grave accoltellamento. Un giovane di 28 anni è stato raggiunto da diversi fendenti, inferti, secondo una prima ricostruzione dei fatti, da un ragazzo di appena 19 anni.

L’allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che, valutate le condizioni critiche della vittima, ne hanno disposto il trasporto d’urgenza all’ospedale Villa Sofia di Palermo. Il 28enne è stato accolto al pronto soccorso in codice rosso e si trova attualmente ricoverato in prognosi riservata. I medici mantengono il massimo riserbo sulle sue condizioni.

Sull’episodio indagano i Carabinieri della compagnia di Carini, al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica e, soprattutto, il movente che ha scatenato la furia del giovane aggressore. Al momento, i contorni della vicenda sono ancora avvolti nel mistero e non si esclude alcuna pista. Un elemento chiave nelle indagini è rappresentato dall’arma del delitto, presumibilmente un coltello, che non è stata ancora ritrovata.

Nel frattempo, le forze dell’ordine hanno identificato il presunto responsabile. Si tratta di un 19enne del posto, che è stato rintracciato e denunciato a piede libero con la pesante accusa di lesioni aggravate.