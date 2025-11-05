Cronaca

Cammina per strada e si accascia a terra senza vita: tragedia in pieno centro a Palermo

Una mattinata come tante si è trasformata in tragedia nel cuore del centro di Palermo. Attorno alle 12:30, un uomo di 68 anni è stato stroncato da un malore improvviso mentre si trovava a percorrere via Messina, all’altezza dell’incrocio con la nota via Principe di Villafranca.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava camminando quando, sotto gli occhi attoniti di diversi passanti, si è improvvisamente accasciato al suolo, perdendo i sensi. La scena ha immediatamente allarmato i presenti, che hanno subito lanciato l’allarme contattando il numero unico di emergenza.

Sul posto sono prontamente intervenute un’ambulanza del 118 e una pattuglia della Polizia di Stato. Nonostante la tempestività dei soccorsi, per il 68enne non c’è stato purtroppo nulla da fare. I sanitari, dopo aver tentato le manovre di rianimazione, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso, avvenuto quasi certamente sul colpo. Gli agenti di polizia hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e gestire la viabilità nella zona, che ha subito lievi rallentamenti.

