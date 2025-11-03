Palermo, non ce l’ha fatta: è Giuseppe Gargano il ciclista morto nello scontro con una moto

Ha un nome e un volto la vittima del tragico incidente stradale avvenuto questa mattina nel cuore di Palermo. Si tratta di Giuseppe Gargano, 77 anni, l’uomo che ha perso la vita dopo essere stato travolto da una motocicletta mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. La tragedia si è consumata all’incrocio tra via Gaetano Daita e via Archimede, una zona nevralgica della città, a pochi passi da via Libertà.

Secondo una prima, sommaria ricostruzione affidata agli agenti della Polizia Municipale, l’impatto è stato di una violenza inaudita. Giuseppe Gargano stava attraversando l’intersezione quando è stato centrato in pieno dalla moto. L’urto lo ha sbalzato violentemente dalla sella, facendolo rovinare sull’asfalto.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto è giunta in pochi minuti un’ambulanza del 118. I sanitari hanno tentato a lungo di rianimare il 77enne, praticando tutte le manovre di primo soccorso, ma purtroppo le ferite e i traumi riportati nello scontro si sono rivelati fatali. Il cuore dell’anziano ha cessato di battere pochi istanti dopo l’incidente, e al personale medico non è rimasto altro che constatarne il decesso.

L’area è stata transennata e isolata per consentire alla sezione Infortunistica della Polizia Municipale di effettuare i rilievi planimetrici e fotografici, fondamentali per accertare l’esatta dinamica dello scontro e attribuire le eventuali responsabilità. Entrambi i mezzi coinvolti, la moto e la bicicletta, sono stati posti sotto sequestro giudiziario.